Haarlem - De schrik zit er goed in bij bezoekers van het Haarlemse winkelcentrum Spaarneboog. Nadat woensdag iemand zou hebben geprobeerd een kind uit een Vomar-filiaal te ontvoeren, vragen sommigen zich wanhopig af of het nu ook al niet meer mogelijk is om je kind midden in een supermarkt even alleen te laten.