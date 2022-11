Topambtenaar stapt op na affaires in Vlaamse kinderopvang

Er zijn al lange tijd grote zorgen over crèches in Vlaanderen, waar kinderen het over het algemeen met minder begeleiders moeten stellen dan in bijvoorbeeld Nederland. Ook zijn er grote twijfels over het toezicht op de kinderdagverblijven. Het overlijden van een baby aan hersenletsel dit voorjaar was een dieptepunt in een serie incidenten. Afgelopen week kwamen nieuwe wantoestanden naar buiten in een crèche waar kinderen onder meer voor straf met hun hoofd in een toiletpot werden geduwd.

Dat leidt nu tot het vertrek van de hoogste ambtenaar van de verantwoordelijke overheidsinstantie, het agentschap Opgroeien. Katrien Verhegge trekt haar conclusies na „onderling overleg” met haar baas, Vlaams minister Hilde Crevits (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), twittert die laatste. Veel partijen hadden het vertrouwen in Verhegge de afgelopen dagen opgezegd.