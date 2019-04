Nederlandse fans oog in oog met Michelle Obama in Ziggo Dome

Sommige fans zijn speciaal uit België gekomen. „Ik ben dol op haar”, zei Clothilde, die het boek bij zich had in de hoop dat Obama het zou signeren. Bij het zien van zoveel mensen realiseerde ze zich dat dat nog wel eens lastig zou kunnen worden. „Ze is een voorbeeld en een rolmodel”, aldus haar dochter Claudia. „We willen haar heel graag in het echt horen vertellen wat ze in het boek heeft geschreven.”

Ook actrice Sanne Wallis de Vries is met haar 14-jarige dochter afgereisd naar de Ziggo Dome. „Ik heb haar boek voor m’n verjaardag gekregen en zit er nu middenin. Ik wist dat ze kwam en toen ik er vanochtend in de krant weer over las, dacht ik: Eigenlijk moet ik er gewoon naartoe. Het lijkt me echt te gek.” Wat de voormalige first lady volgens haar heel goed doet, is alsof ze je persoonlijk aanspreekt. „In deze tijd is het heel belangrijk dat er een vrouw is als Michelle Obama. Een vrouw met een kleur, iemand die zich inzet voor diversiteit, klimaat en educatie voor meisjes.” De actrice verwacht een „interessante avond.” „En ik verheug me ook wel op de sensatie van ’oh we zitten in dezelfde zaal als Michelle’.”

Onder de noemer ’Becoming: An Intimate Conversation With Michelle Obama’ toert de Amerikaanse momenteel om haar autobiografie, de bestseller Becoming te promoten. Amsterdam is de laatste stop in haar Europese tournee. Ze deed zes steden aan.