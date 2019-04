Zeventig procent melders ’burnpits’ uit voorzorg

Vanaf begin februari is er bij Defensie een meldpunt geopend waarbij actieve en voormalige militairen kunnen aangeven of zij mogelijk ziek zijn geworden van de afvalbranden. Dat meldpunt was ingericht na onrust was ontstaan over de schadelijke gevolgen van de burnpits. Militairen zouden er kanker of andere ziektes door hebben opgelopen.

Defensie gaat waarschijnlijk onafhankelijk onderzoek laten doen naar de meldingen. Binnenkort rapporteert defensieminister Bijleveld daarover aan de Tweede Kamer.