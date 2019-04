Bijna anderhalf miljoen toeristen met Pasen: ‘Mooie weer breekt alle records’

,,Ook gaan nog eens ruim 350.000 Nederlanders in eigen land op vakantie, nog afgezien van de dagjesmensen, die er naar verwachting massaal op uit zullen trekken”, aldus NBTC-topman Jos Vranken.

Het betekent totaal volgens hem circa 800 miljoen euro aan bestedingen in Nederland, waaronder 300 miljoen van buitenlanders en 500 miljoen van Nederlanders. ,,Omdat de meeste Duitsers en Belgen hier eerder op bezoek zijn geweest, zorgen ze automatisch voor een betere spreiding”, zegt Vranken.

Amsterdam, de Hollandse en Zeeuwse kust en de Bollenstreek zijn deze Pasen volgens hem het meest geliefd. ,,Maar ook musea rekenen op extra bezoekers, onder andere door het 2019-thema Rembrandt en de Gouden Eeuw, waaraan tientallen steden en culturele instellingen meedoen.”

Ook Schiphol verwacht komende drie weken topdrukte, zo’n 5,5 miljoen internationale reizigers (aankomst en vertrek) in de meivakantie, een paar honderdduizend meer dan in 2018. De luchthaven zegt goed voorbereid te zijn op de invasie, hoewel wachtrijen in piekuren niet te vermijden zijn, waarschuwt de website.