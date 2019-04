Volle Ziggo Dome is het eens: Michelle Obama inspireert

Voormalig First Lady Michelle Obama op het podium in de Ziggo Dome tijdens haar tournee ter ere van haar autobiografie Becoming (in Nederland vertaald als Mijn Verhaal). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Dat Michelle Obama tot wel 1000 euro voor een toegangskaartje vroeg, boeide veel Nederlandse fans woensdagavond niet. Want Michelle inspireert. De voormalig first lady sprak in een afgeladen Ziggo Dome over haar leven in het Witte Huis en haar pas verschenen boek Becoming.