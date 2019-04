’Groen advies nekt luchtvaartsector’

De luchtvaartsector veegt de vloer aan met het rapport ’de toekomstige aanvliegroute’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Het beleidsrapport wordt vandaag aan minister Cora van Nieuwenhuizen gepresenteerd. RLI is een strategisch adviesorgaan van Den Haag.

RLI adviseert om de luchtvaart aan banden te leggen door alle regels en randvoorwaarden strenger te handhaven, alvorens sprake kan zijn van groei. De concurrentiekracht van knooppunt Schiphol en thuisvlieger KLM mogen volgens de raad niet langer uitgangspunt zijn, omdat veiligheid, milieu, omgeving en klimaat grenzen stellen aan het vliegverkeer.

Nachtvluchten

Het aantal vluchten hoort volgens het advies niet bepalend te zijn, maar ’milieugrenswaarden en herriebeleving’. Nachtvluchten moeten bijvoorbeeld worden verboden, groenere brandstof moet worden verplicht, de vervuiler moet (veel meer) betalen. Ook hogere vliegtaksen zijn volgens de raad noodzakelijk.

„Dit groene advies van raadsleden en projectleiders die overwegend anti-luchtvaart zijn, is niet realistisch en niet objectief en daarom niet serieus te nemen. Het lijkt op een overval van een links bolwerk, dat voor minder vluchten in ons land is. Als het RLI-advies zou worden overgenomen, wordt de sector de nek omgedraaid”, vindt topman Frank Allard van koepel Barin, die de KLM-groep, vakantievliegers en buitenlandse maatschappijen vertegenwoordigt in Nederland.

Volgens hem is de RLI niet onafhankelijk. „Dat zou met zo’n college van wijze mensen wel moeten. Maar we zien veel aanhangers van GroenLinks in en om de raad en zelfs directeur Marjolein Demmers van organisatie Natuur & Milieu, die uit het klimaatoverleg aan de duurzame luchtvaarttafel wegliep. De minister zei recent dat te betreuren en sprak van een gemiste kans.”

Ook andere adviseurs van de overheid zijn GroenLinks gekleurd, zoals CE Delft, dat vaak wordt ingeschakeld voor de luchtvaart. De hoogste luchtvaartambtenaar Jan Hendrik Dronkers is actief lid van de ChristenUnie. Deze partij heeft zich tegen de opening van Lelystad Airport gekeerd en stelt zich binnen de coalitie zeer kritisch op in het Schiphol-dossier. Dronkers schrijft mee aan de langverwachte luchtvaartnota van het kabinet.

Een RLI-woordvoerder zegt in een reactie niet de indruk te hebben eenzijdig bezig te zijn. „De RLI is breed samengesteld, met ook leden van het CDA en VVD. Projectleider Bart Swanenvleugel voor dit onderzoek is misschien lid van GroenLinks, maar de inhoud van het advies is voor rekening van de hele RLI.”

Toch is voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie het met Allard eens. „Zo’n officiële onderzoekraad hoort alle belangen bloedserieus mee te nemen, ook die van het bedrijfsleven en werknemers in de luchtvaart. De Nederlandse vliegsector is goed voor 300.000 banen. Geluidshinder kan vervelend zijn, maar het is ook heel fijn als je je brood kunt verdienen”, meent hij.

Dat onderschrijft KLM-purser Jürgen Nagelkerke van Ikwoonenwerkbijschiphol.nl. „Wij klagen niet, maar zijn trots op onze luchtvaart, ondanks lawaai en CO2-uitstoot. Natuurlijk moet dat waar mogelijk gereduceerd worden, maar met dit RLI-advies dreigt de vliegsector kapot te worden gemaakt.”

Voorman Frank Oostdam van de ANVR pleit voor opname van vakantievluchten in de Luchtvaartnota 2020-2050, die de minister dit najaar naar de Tweede Kamer wil sturen. „Ook die brengen welvaart. Het advies is een beperkte visie, niet representatief, hoewel wij voorstander zijn van extra inspanningen om vervuiling tegen te gaan. Wij willen echter een gezonde sector die gematigd kan doorgroeien. Krimp is onzin.”