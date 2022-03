Rechter: Volt moet Kamerlid Gündoğan terugnemen in fractie

Volgens de rechter moet zowel de schorsing als de beëindiging van haar fractielidmaatschap worden ingetrokken omdat deze onterecht zijn opgelegd.

Gündoğan werd op 13 februari 2022 geschorst als fractielid. Dat gebeurde nadat er bij de partij meldingen over haar waren binnengekomen die zouden wijzen op grensoverschrijdend gedrag.

Tussenrapportage

De schorsing werd de volgende dag in een persbericht bekendgemaakt. Op 23 februari werd het partijbestuur door het door hen ingeschakelde onderzoeksbureau BING in een tussenrapportage geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

Er was op dat moment nog niet door het bureau met Gündoğan zelf gesproken, constateert de rechtbank. Op 26 februari werd het fractielidmaatschap van Gündoğan uiteindelijk beëindigd.

Ontkenning

Op 1 maart stonden Gündoğan en Volt tegenover elkaar bij de rechter. Gündoğan ontkende tijdens de rechtszaak dat er van grensoverschrijdend gedrag sprake was en stelde dat de schorsing en beëindiging van haar fractielidmaatschap onterecht waren, ook omdat er nog geen hoor en wederhoor was gepleegd.

De rechter gaat in het vonnis echter niet in ’op de vraag of het gedrag van Gündoğan ’grensoverschrijdend’ of anderszins ontoelaatbaar is geweest’. Daarvoor is meer onderzoek nodig. „De rechter geeft de partijen dringend in overweging om onder leiding van een mediator in gesprek te gaan. Dan kan ook worden besproken op welke wijze alsnog onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar Gündoğan.”

Te voortvarend

De rechter stelt Gündoğan wel in het gelijk en oordeelt dat Volt „in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld.” Ten aanzien van de schorsing als fractielid concludeert de rechtbank dat hier „zowel juridisch als inhoudelijk geen grond” voor was.

Ook inhoudelijk was er volgens de rechter „onvoldoende basis om tot een schorsing over te gaan.” Weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen, maar een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor „kan niet door de beugel”, aldus de rechter.

Onvoldoende grond

Ook in de procedure rond de beëindiging van het fractielidmaatschap komt de rechtbank tot de conclusie „dat er zowel geen correcte procedure is gevolgd als dat er voor het besluit ook inhoudelijk onvoldoende grond was.”

Procedureel gezien had de partij volgens de rechter en het ’Fractiereglement’ eerst andere stappen moeten zetten voordat Gündoğan uit de fractie mocht worden gezet. „In geval van mogelijk ongewenste omgangsvormen dient een Kamerlid minimaal twee waarschuwingen op schrift te hebben gekregen, waarbij een verbeterplan wordt opgesteld. Ook moeten er met het Kamerlid meerdere gesprekken zijn gevoerd waarvan verslag is gemaakt en moet het Kamerlid zich in een besloten Kamerledenoverleg kunnen uitspreken over de situatie. Dit alles is in het geval van Gündoğan niet gebeurd”, oordeelt de rechtbank.

Geen rechtvaardiging

Ook inhoudelijk waren er volgens de rechter „onvoldoende redenen” om Gündoğan uit de fractie te kieperen. „Het onderzoek van BING was nog niet afgerond. Nota bene had BING zelf in de tussenrapportage benadrukt dat het nog te vroeg was om aan de meldingen inhoudelijke conclusies te verbinden”, stelt de rechter. „Er was daarmee geen enkele reden om de schorsing om te zetten in een beëindiging van het fractielidmaatschap. Ook het verzet van Gündoğan tegen de keuze voor BING, of het feit dat zij naar de rechter stapte en de publiciteit zocht, vormen hiervoor, anders dan Volt tijdens de rechtszitting betoogde, geen rechtvaardiging.”