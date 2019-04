Strengere wet motorbendes

Dat staat in een aangescherpt wetsvoorstel dat vandaag met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer wordt ingediend. Op aanraden van de Raad van State is duidelijker omschreven in welke gevallen de minister van Rechtsbescherming motorbendes mag verbieden. Dat is volgens PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP snel nodig om criminele organisaties te stoppen die zich voordoen als motorclubs.

,,We moeten vaart maken’’, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. ,,We zien dat de rechtszaken tegen deze criminele bendes jarenlang slepen. Intussen voelen sommige motorclubs zich onaantastbaar en lappen ze alle regels aan hun laars.’’ Het voorstel van haar partij wordt waarschijnlijk rond de zomer behandeld door de Tweede Kamer.

De vijf partijen steunen de extra bevoegdheid voor de minister in ieder geval. Nu kunnen criminele motorclubs alleen door de rechter worden verboden. Volgens VVD-Kamerlid Van Wijngaarden is het voordeel van het voorstel dat de minister direct een verbod kan opleggen, terwijl rechterlijke uitspraken langer duren.