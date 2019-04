Schok na dramatische stijging aantal verkeersslachtoffers: ’Niet praten, optreden!’

Na jaren van afname is het aantal verkeersdoden afgelopen jaar explosief gestegen tot 678 slachtoffers. „Onacceptabel”, zeggen voormalig verkeersofficier Koos Spee en belangenclubs in koor. „De tijd van praten en plannen maken is voorbij. Daadkrachtig optreden en keiharde handhaving is het enige dat het tij kan keren.”