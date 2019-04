Lerares Maja Mischke (59): ’Moslimdocenten wilden mij weg hebben’

Lerares Maja Mischke voelde zich na het conflict niet meer welkom. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Omdat zij kritische berichten over de islam op Twitter postte, raakte lerares Maja Mischke (59) in conflict met moslimdocenten en -leerlingen op haar school in Amsterdam. Mischke werd verweten een ’destructieve’ invloed te hebben. „Islamitische leerlingen scholden me uit voor racist.”