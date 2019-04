Roep om totaalverbod confetti in Rotterdam

Waar het stadsbestuur vol inzet op die ’levendige stad’ – zoals in het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam is beloofd – en er zelfs ondersteuning is voor straatkunstenaars, worden oude feestelijke gewoonten mogelijk verboden.

Eind februari verkondigde wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) al een verbod te gaan regelen voor het oplaten van ballonnen.

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft nu schriftelijke vragen over confetti ingediend bij het college van B en W. Daarin pleit hij voor een volledig verbod op het verspreiden van de papiersnippers op Rotterdamse gemeentegrond.

Aanleiding is de aankondiging van de organisatoren van het festival Kingsland Rotterdam. Op Koningsdag moet het wereldrecord confettischieten worden verbroken. Er worden speciaal daarvoor zesduizend zogeheten confettipoppers uitgedeeld onder bezoekers. De organisatie heeft beloofd alles op te ruimen op het festivalterrein naast Ahoy.

’Twijfels’

Maar van die belofte gelooft Van der Velden niets. „Wij hebben grote twijfels over de belofte van de organisatoren om de confetti op te ruimen. Het lijkt ons een ondoenlijke exercitie.” Hij verwijst naar een publicatie waarin wordt gesteld dat ’opruimen vrijwel nooit lukt’. „Om die reden is het verspreiden van confetti in sommige gemeenten verboden”, stipt hij aan.

"Wij hebben grote twijfels over de belofte van de organisatoren om de confetti op te ruimen"

Hij vreest een verziekt Zuiderpark doordat de wind de confettisnippers mee zal nemen buiten het festivalterrein. Het raadslid hoopt dat de aangekondigde recordpoging alsnog kan worden voorkomen en als het stadsbestuur dat niet voor elkaar krijgt, er in ieder geval gebruik zal worden gemaakt van ander materiaal.

„Papier als materiaalkeuze voor confetti is wat ons betreft een fopspeen om het duurzamer te laten klinken. Dat is het namelijk niet. Gekleurde papieren confetti bevat inkt en het is niet duidelijk wat dit met de stadsnatuur doet. Dat inkt niet in de buitenruimte thuishoort, is overigens evident. Bovendien heeft veel papieren confetti glanzende coating, die maar langzaam afbreekt op de grond of in het water.”

Als er in de ’weken en maanden’ na het festival klachten over troep in het Zuiderpark binnenkomen, moet wat Van der Velden betreft de rekening voor het opruimen naar de organisatie van Kingsland gaan.