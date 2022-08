Caroline van der Plas van BBB weer aan het werk na bedreigingen

Volgens BBB zijn maatregelen getroffen rond de woning en de persoonlijke beveiliging van de fractievoorzitter. „Over de aard van de maatregelen kan en mag zij niks zeggen, maar ze zijn zodanig geoptimaliseerd dat Caroline haar werkzaamheden buiten de deur weer gaat oppakken”, zo schrijft de politieke partij. Van der Plas zal zich alleen niet laten zien bij grotere publieke optredens, zoals evenementen waarbij veel mensen aanwezig zijn.

De extra veiligheidsmaatregelen zijn volgens de BBB genomen na gesprekken met NCTV, de beveiliging van de Tweede Kamer en de politie. Een doodsbedreiging zal volgens de partij verder worden onderzocht door het Openbaar Ministerie na aangifte door Van der Plas. Andere bedreigingen worden volgens de partij ook onderzocht of afgehandeld.

Honderden steunbetuigingen

In het persbericht bedankt de voorvrouw van de BBB mensen voor de "honderden steunbetuigingen" die ze heeft gekregen. Ze bedankt ook in het bijzonder fractieleider Geert Wilders van de PVV - zelf al jaren beveiligd vanwege bedreigingen - voor de snelle steun die hij uitsprak.

De fractieleider laat in een reactie weten dat ze zich na de bedreigingen niet gehinderd voelt om iets te zeggen, maar wel meer op haar hoede is. Ook kan ze nu niet meer ”100 procent” haar werk doen, zegt ze. Ze vindt het „niet kunnen” dat ze niet ongehinderd op pad kan gaan. „Het reces wil ik juist graag gebruiken om veel mensen te spreken.” Een gepland bezoek aan de Kaasmarkt in Edam zit er bijvoorbeeld niet in.