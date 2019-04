Man met benzinetanks opgepakt in kathedraal New York

Een veiligheidsmedewerker in de kerk zag de man lopen, waarop de man de kerk weer verliet. Hij werd buiten het gebouw aangehouden door agenten. Hij claimde dat zijn auto zonder benzine stond, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Een woordvoerder van de politie vertelde dat agenten extra waakzaam zijn sinds de brand in de Notre-Dame maandag in Parijs en eerder kerkbranden in de VS zelf. In de Amerikaanse staat Louisiana gingen de afgelopen weken al drie kerken, die vooral door zwarten werden bezocht, in vlammen op.

Volgens de woordvoerder is de arrestant een bekende van de politie. Wat de man van plan was is nog niet bekend.