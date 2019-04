Paasverkeer zorgt voor vroege en lange files

Vooral in het midden van het land en richting het zuiden loopt het verkeer ieder jaar vast in aanloop naar Pasen. Rijkswaterstaat verwacht dat het onder meer druk wordt op de A1 rond Amersfoort, de A12 en op de A50, zowel richting de Veluwe als bij Arnhem, waar Nederlandse en Duitse vakantiegangers elkaar tegenkomen.

De ANWB wijst verder op de vele evenementen die drukte veroorzaken: The Passion in Dordrecht trekt donderdagavond veel publiek. Tijdens het weekend zijn onder meer de Keukenhof, Paaspop in Schijndel en het Designer Outlet in Roermond grote publiekstrekkers. In Zuid-Limburg staat op eerste paasdag de wielerwedstrijd Amstel Gold Race op het programma. Ook in attractieparken is het altijd druk tijdens het paasweekend.

Op tweede paasdag valt ook drukte te verwachten op de wegen door de combinatie van dagjesmensen en huiswaarts kerende vakantiegangers.

Afgevallen lading fruit

De verbindingsweg tussen de A15 vanuit Gorinchem en de A16 richting Breda bij Ridderkerk is donderdagochtend enige tijd dicht geweest. Dat kwam doordat een vrachtwagen daar een lading appels en mango’s was verloren.

Het fruit lag over tientallen meters verspreid over de rijstroken. Tegen 07.45 uur was het afgevallen fruit opgeruimd en kon de weg weer open, meldt de ANWB.