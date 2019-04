1,7 miljoen kijkers voor ManCity - Tottenham

Son Heung-min juicht na een belangrijke uitgoal in Manchester. Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images (2)

HILVERSUM - 1,7 miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe Manchester City op spectaculaire wijze werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur (4-3). De Londense club is daarmee na de 1-0 in eigen huis op basis van uitdoelpunten de tegenstander geworden van Ajax in de halve finale van de Champions League.