’0fux’in actie Ⓒ YouTube/0 fux

Zaandijk - De zware explosie vrijdagnacht in Zaandijk was het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie op sociale media. Dat stelt de shockvlogger ’0Fux’, eigen naam: Sohrab Yazdian. Door de klap raakten drie woningen in het centrum beschadigd.