Gezinsdrama: Belg schiet vrouw en twee kinderen dood

De café-uitbater is een bekend figuur in Wijnegem. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

WIJNEGEM - Een café-uitbater heeft in het Belgische Wijnegem bij Antwerpen zijn twee kinderen en vrouw doodgeschoten. De 50-jarige man bracht in de nacht van woensdag op donderdag thuis zijn kinderen om het leven en vermoordde daarna zijn 40-jarige vrouw in zijn café, meldt de Gazet van Antwerpen.