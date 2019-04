’Stadsvijvers even slecht als 200.000 auto’s’

Deze gassen borrelen naar boven en komen via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht. Eerder onderzoek liet al zien dat deze bubbels zich vormen in ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden, maar hoe het zit in stadswateren was onduidelijk.

Hoe dikker die drab, hoe meer methaanbubbels er ontstaan. De broeikasgassen ontstaan doordat bacteriën in de bodem organisch materiaal, zoals bladafval en algen, opeten. Door straatvuil en bladeren van bomen wordt het water en de bodem van de vijver steeds rijker aan voedingsstoffen voor deze bacteriën. Volgens de onderzoekers draagt ook het voeren van eendjes en het afspoelen van hondenpoep in de stadsvijver bij aan de vorming van broeikasgas.