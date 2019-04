Van misbruik verdachte coach Jerry M. op vrije voeten

Een woordvoerder van de rechtbank laat weten dat M. nog wel verdachte is. Bovendien zijn er voorwaarden aan zijn vrijheid verbonden. Zo is hem een contactverbod opgelegd, zodat hij zijn slachtoffers niet kan benaderen. Ook is het paspoort van de atletiektrainer afgepakt om het vluchtgevaar tot een minimum te beperken.

De 59-jarige Rotterdammer wordt verdacht van aanranding en ontucht.

Bekijk ook: Misbruik in sport ongrijpbaar leed

Zwanger

Het Openbaar Ministerie begon in januari een onderzoek naar de man naar aanleiding van publicaties van De Telegraaf. In een reeks verhalen onthulde deze krant dat M. bij sporttuchtrecht instituut ISR in 2018 had bekend dat hij negen veelal minderjarige pupillen had misbruikt. Het misbruik begon in de jaren ’80, de laatste melding stamt uit 2017. Een van zijn slachtoffers raakte zwanger van haar atletiekcoach.

Het onderzoek richt zich op strafbare feiten die zouden zijn begaan in Nederland, maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens trainingskampen daar. Het OM voerde na de artikelen gesprekken met zestig mensen, die actief waren in de atletiekwereld. Ook werd met vrouwen gesproken die in het verleden of recent te maken hebben gehad met M., tegen wie in totaal vier aangiften zijn gedaan. Dat aantal is gelijk gebleven.

In januari begon het onderzoek naar de 59-jarige verdachte, die bij verschillende sportverenigingen in Nederland werkte. Aanleiding waren onder meer publicaties in de media over misbruik en aanranding van meisjes die hij trainde. Dat zou zijn gebeurd tussen 1982 en mei 2017 en de meisjes waren destijds tussen de 11 en 18 jaar.

Wanneer M. weer voor de rechter moet verschijnen, is nog niet duidelijk.