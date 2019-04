Bushokjes krijgen groen dak

„Wij hebben de concessie voor de reclames in bushokjes gewonnen in Utrecht. We moesten van de gemeente wel aan duurzaamheid doen en daarom hebben we dit bedacht”, vertelt Stephanie Kooiman van Clear Channel, het bedrijf dat de abri’s gaat exploiteren.

Zomaar planten op het dak plaatsen was geen optie, in verband met het onderhoud. Daarom komt er nu op ongeveer driehonderd daken sedum. Dat zijn onderhoudsvriendelijke groene vetplantjes. Voor de mensen die de bus pakken, is er niet veel te zien. „Voor omwonenden is het wel een mooier uitzicht vanaf bovengelegen etages.”

Het sedum moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit in de stad, de planten zorgen voor een vermindering van fijnstof in de lucht. Daarnaast worden nog eens honderd daken voorzien van zonnepanelen. Die leveren stroom voor de borden die de vertrektijden aangeven.

„Wij zijn hiermee de eerste exploitant die dit op een dergelijk grote schaal uitrolt”, aldus Kooiman. Wanneer het een succes blijkt, volgen mogelijk andere steden.

De Utrechtse bushokjes worden in rap tempo omgebouwd en moeten eind mei allemaal een duurzaam dak hebben.