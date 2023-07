Zorgmedewerker in verkapte loondienst aangepakt: ’Enorm probleem’

Een duidelijke ’stap naar voren’. Zo bestempelt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) de afspraken die ervoor moeten zorgen dat bij zorgaanbieders straks geen medewerkers meer in verkapte loondienst werken. „Want de extra kosten en de discontinuïteit die schijnzelfstandigheid met zich meebrengen, groeien zorgorganisaties boven het hoofd.”

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de zorg is vorig jaar met dertig procent toegenomen tot 147.000. En 2022 was niet het eerste jaar dat sprake was van een toename. Er is sprake van een trend, waardoor inmiddels méér dan een op de tien functies in de zorg wordt ingevuld via zzp-inhuur. „En die enorme groei is écht een probleem”, zegt Helder. „En daarbij zitten, naar ons idee, een heleboel schijnzelfstandigen.” Maar hoeveel precies, is de minister niet bekend.

Graantje meepikken

Schijnzelfstandigen zijn bijvoorbeeld medewerkers die hetzelfde werk doen wat ze eerder deden, maar dan via een dure inhuurconstructie – waar bemiddelingsbureaus niet zelden een graantje van meepikken. En de werknemers die overblijven, zien hun werkdruk er alleen maar door toenemen. Want de diensten op de rottigste tijden, daar bedanken de zzp’ers voor.

Zorgorganisaties NVZ (ziekenhuizen), Actiz (ouderenzorg), GGZ Nederland en VGN (verstandelijk gehandicapten) onderkennen het als onwenselijk fenomeen, maar tot voor kort was ze niet duidelijk wat ze ertegen konden doen. Want wanneer is iets dan precies schijnzelfstandigheid? En als je mensen nodig hebt, moet je toch wat. Dure zzp-handen zijn immers minder onwenselijk dan helemaal geen handen aan het bed.

Toekomst

Dat ziet Helder zelf ook. „Op dagelijkse basis is dat een lastige keuze”, beaamt zij. „Maar je hebt naast de korte ook de lange termijn. We kunnen inderdaad niet van de ene op de andere dag geen zzp’ers meer inzetten, maar je kunt wel zeggen: we willen deze ontwikkeling keren.”

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg): „We willen deze ontwikkeling keren.” Ⓒ foto DIJKSTRA BV

Dat moet op twee manieren gebeuren. Behalve door schijnzelfstandigheid tegen te gaan – en daar vanaf 2025 vanuit de Belastingdienst op te gaan handhaven – moet dat werknemerschap aantrekkelijker gemaakt worden. Daarover worden al afspraken gemaakt in cao’s, en dat moet in de toekomst meer gebeuren, zegt Helder. Vaste werknemers krijgen nu al meer zeggenschap, bijvoorbeeld op het punt van roostering.

Grof geld

Dat doet wel de vraag rijzen of de overheid en zorgorganisaties het probleem niet vooral zelf hebben veroorzaakt, omdat het werknemers in loondienst niet aantrekkelijk is gemaakt. „Het is goed mogelijk dat dat in het verleden niet goed genoeg is gebeurd”, beaamt Helder. „Maar mensen willen nu ook andere dingen in hun werk. Dat is precies de reden waarom we nu afspraken maken over bijvoorbeeld zeggenschap.”

Helder gaat ook in gesprek met bemiddelingsbureaus, die soms grof geld verdienen aan de zorg. „Die zijn heel agressief aan het werven, soms worden mensen al benaderd om zzp’er te worden, nog voor ze hun diploma hebben. Dat wil ik gaan bespreken”, zegt ze. „Want er is niks mis mee als iemand een bewuste keuze maakt om zzp’er te zijn, maar wel als dat niét zo is. En sommige mensen weten niet eens dat ze zzp’er zijn...”

Hoeveel minder zzp’ers in de zorg? Daarop pint Helder zich overigens niet vast. „Er bestaat niet zoiets als een ideaal percentage. Ik wil graag iedereen behouden voor de sector, want we hebben iedereen keihard nodig.”