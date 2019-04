Molukkers eisen alsnog toegang tot theater Apeldoorn

Een danser opent de viering van de eenzijdig uitgeroepen Republik Maluku Selatan (RMS). Archieffoto. Ⓒ ANP

ZUTPHEN - De regering van de Zuidmolukse Republiek in ballingschap (RMS) eist donderdag voor de kort gedingrechter in Zutphen het recht om alsnog een jaarlijkse herdenking in theater Orpheus in Apeldoorn te mogen houden.