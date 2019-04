CDA: NS moet dubbeldekkers kopen

Het staatsbedrijf heeft voor de nieuwe generatie intercity’s opnieuw gekozen voor enkeldekstreinen. Het CDA wil dat de vervoerder gaat inzetten op maximale capaciteit in treinen om de toekomstige passagiersgroei aan te kunnen. Dat kan volgens de regeringspartij het beste door standaard dubbeldekkers in te kopen, tenzij er een hele goede reden is om het niet te doen. Voor het voorstel is een meerderheid in zicht, in ieder geval sluit coalitiepartner D66 zich aan.

„Ik kan het niet meer uitleggen dat sommige mensen dagelijks in overvolle treincoupés moeten staan”, zegt CDA-Kamerlid Amhaouch. „Het wordt de komende jaren alleen maar erger. Hoogste tijd om bij de aanschaf van nieuwe treinen uit te gaan van dubbeldekkers.”

Achterhaald

Langere treinen hebben niet de voorkeur voor de CDA’er. Dat stuit op praktische problemen: op sommige stations moeten bijvoorbeeld perrons verlengd worden. Bovendien denkt hij dat het een achterhaald idee is dat de dubbeldekkers niet goed toegankelijk zouden zijn voor mensen met een beperking. Amhaouch stelt dat er innovatieve oplossingen zijn om te zorgen dat iedereen mee kan. Het heeft de parlementariër ook verrast dat er geen dubbeldekstreinen gaan rijden op de hogesnelheidslijn. „Die bestaan in Frankrijk al lang.”