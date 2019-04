Juwelier gewond na gewapende overval, politie start klopjacht

De eigenaar van de zaak heeft een wond op zijn hoofd overgehouden aan de overval, maar naar verluidt maakt hij het goed. Ⓒ Fernando Bot/Persbureau Heitink

KESTEREN - Een juwelier in het Gelderse Kesteren is donderdagmorgen door drie gewapende personen overvallen. De eigenaar van de zaak is daarbij gewond geraakt. De politie start een klopjacht.