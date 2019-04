Zeeuwse PVV stuurt fractievoorzitter PS weg

Verder beschuldigt de Zeeuwse PVV Van Dijk ervan dat hij mensen stelselmatig intimideerde en dat hij samen met zijn echtgenote mensen tegen elkaar uitspeelde. Van Dijk zou zelfs doodsbedreigingen hebben geuit aan de fractievoorzitter van de PVV Tholen, Vincent Bosch. Die heeft daarvan aangifte gedaan.

Ook zou Van Dijk tegen alle regels in duizenden euro’s hebben geleend uit het fractiebudget. Over de politieke inbreng van Van Dijk zijn de Zeeuwse fracties niet te spreken. „Hij heeft zowel voor als achter de schermen praktisch niets gedaan de afgelopen jaren.”

’Leugens’

Van Dijk zegt dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen aan zijn adres. Hij noemt die „leugens” en zegt dat hij donderdag nog aangifte wegens smaad gaat doen. De Zeeuwse politicus is niet van plan zijn zetel in Provinciale Staten af te staan en zijn ambities voor een nieuwe termijn in de Eerste Kamer op te geven. Hij zat afgelopen periode ook al in de Senaat. „Ik vertrouw erop dat ik genoeg steun in Den Haag heb om onder de vlag van de PVV te kunnen verdergaan”, aldus Van Dijk.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten verloor de PVV in Zeeland twee van de vier zetels. Van Dijk en Bosch zijn overgebleven. De Zeeuwse Statenfractie en de raadsfracties in Terneuzen en Tholen willen dat Van Dijk zijn zetel opgeeft. Ze hebben in een motie het vertrouwen in Van Dijk opgezegd en met onmiddellijke ingang Bosch tot voorzitter van de Zeeuwse Statenfractie van de PVV aangewezen.

De Zeeuwse PVV’ers roepen de fracties in de Eerste en Tweede Kamer op Van Dijk van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer te halen. Ook willen ze dat de Haagse fracties alle contacten met Van Dijk verbreken.