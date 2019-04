Bedreiger Binnenhof had twee messen in rugzak

De Koninklijke Marechaussee arresteerde de verdachte, het Binnenhof werd de bewuste vrijdag ontruimd. Ⓒ Jorn Jonker

Den Haag - De man die op vrijdag 8 februari voor grote paniek zorgde op het Haagse Binnenhof, had twee messen in zijn rugzak. De 40-jarige Ramon A. moet volgende week voor het eerst in de Haagse rechtbank verschijnen voor poging moord op politici en bedreiging.