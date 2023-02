KNMI waarschuwt voor dichte mist in het noorden

BILTHOVEN - Opnieuw heeft een deel van het land last van dichte mist. In de noordelijke provincies heeft het KNMI tot in de loop van de ochtend code geel afgegeven. Het gaat om Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.