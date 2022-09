Advocaat: Mink K. dreigt het slachtoffer te worden van een ’fishing expedition’

Dat zei advocaat mark Teurlings vrijdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de 61-jarige Mink K., die in juni van dit jaar samen met zijn schoonzoon door Libanon werd uitgeleverd.

Het OM vervolgt hem voor het invoeren van 400 kilo cocaïne in Nederland, drugsbezit en het opzetten van een cocaïnewasserij in 2020. Volgens Teurlings was de aanleiding om een onderzoek naar K. in te stellen een tv-interview met Danny Ghosen, waarin Mink K. zei dat hij beschikte over een Sky ECC-telefoon. Een agent zag dat en maakte een proces verbaal op. „Er was geen enkele verdenking. De politie mag geen opsporingsonderzoek starten puur op basis van het feit dat iemand zegt over zo’n telefoon te beschikken”, vindt Teurlings. „Veel advocaten, artsen en notarissen hebben er ook een. Het enkele gebruik van versleutelde communicatie levert niet meteen het vermoeden op van betrokkenheid bij een misdrijf.”

Volgens de advocaat was de ’fishing expedition’ van het OM onrechtmatig en moet dat leiden tot uitsluiting van het Sky ECC-bewijs.