LIVE | Mink K. voor de rechter vanwege drugshandel vanuit Libanon

Binnenland

Ali G. krijgt 19 jaar en 10 maanden cel voor afpersen fruitbedrijf

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel is hoofdverdachte Ali G. dinsdag veroordeeld tot negentien jaar en tien maanden gevangenisstraf. Tegen de man uit het Gooi was eind juni een celstraf van 26 jaar en zeven maanden geëist.