’Moord Martin Kok alsnog in groter onderzoek’

In de zaak-Kok, die wordt behandeld door de rechtbank in Lelystad, wordt tot nu toe alleen de 26-jarige Achraf B. vervolgd. Bij de moord op de misdaadblogger eind 2016 in Laren zou hij als spotter zijn opgetreden. Het OM verdenkt hem daarnaast van liquidaties die onder het in Amsterdam lopende Marengo-onderzoek vallen.

Justitie wil alle verdenkingen tegen B. „in onderlinge samenhang” aan een rechtbank kunnen voorleggen, benadrukte de aanklaagster donderdag. Zij memoreerde dat de aanklacht tegen B. in de zaak-Kok niet op zichzelf staat „en ook niet zo kan worden beschouwd”. Volgens haar kan de rechtbank de behandeling met een „interne verwijzing” eenvoudig in handen leggen van de rechters in de Marengo-zaak.

B.’s raadsman Guy Weski vond dat het OM de rechtbank vraagt „zich in onmogelijke bochten te wringen”. Hij verweet justitie ook de zaak „onnodig te rekken”. Volgens hem ligt er in de zaak-Kok „nauwelijks iets” tegen zijn cliënt. Hij vroeg de rechtbank de zaak snel af te doen.