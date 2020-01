Amsterdammer: ’Parkeren is hier 7,50 per uur, niet te doen’

Thomas de Lange weet als Amsterdammer maar al te goed dat parkeren in de hoofdstad geen pretje is voor de portemonnee. Ⓒ Michel van Bergen

Het wonder lijkt op een druilerige maandagmiddag geschied in de Amsterdamse Jordaan: er is meer dan genoeg parkeerplek waarop Thomas de Lange zijn auto kan parkeren. „Ik heb een vergunning”, vertelt de jonge Amsterdammer. „En dat is met zo’n zeshonderd euro per jaar wel te overzien.” Ja, geeft hij toe; het is veel geld. „Maar als ik daarvoor hier kan wonen en de auto in de buurt kan neerzetten, is het de moeite waard.”