Duiker die Thaise grotjongens redde nu zelf uit grot gehaald

De Britse duiker Josh Bratchley raakte vermist in een onderwater-grottenstelsel ten westen van Nashville. Hij werd gisteren door collega-duikers gevonden en gered. Hij maakt het goed.

Volgens ABC News was Bratchley met een groep Britse duikers al enkele dagen ter plekke om het grottenstelsel te verkennen. Deze grotten zijn alleen onder water bereikbaar. Bratchley was dinsdag bezig met het uitzetten van gidslijnen, toen zijn duikbuddy’s merkten dat hij niet was teruggekeerd.

Wat er is misgegaan in de grotten bij de Mill Pond-grotten, is nog niet bekend. De ervaren grotduiker werd woensdag om gemeld als vermist, maar toen hadden zijn kameraden al uren naar hem gezocht. Rond 18.00 uur ging een gespecialiseerde reddingsploeg te water. Een uur later werd Bratchley gevonden.

Het water in het grottenstelsel is behoorlijk koud, nog geen 13 graden. Wel zijn er in de loop der jaren diverse nauwkeurige kaarten beschikbaar gekomen, waarin ook enkele luchtkamers zijn aangegeven. In de grootste daarvan werd Bratchley in goede gezondheid aangetroffen.

Bratchley zat uiteindelijk 28 uur vast in de grot. Toen hij bovenkwam had hij maar één wens: pizza.