Nijmegen en Arnhem sluiten kades af

Hoog waterpeil aan de Waalkade bij Nijmegen op archiefbeeld. Ⓒ ANP

ARNHEM - De Rijnkade in Arnhem en de Waalkade in Nijmegen zijn vanaf vrijdag afgesloten voor verkeer vanwege de hoge waterstanden in Rijn en Waal. Daardoor komen de kades onder water te staan. In Nijmegen moeten de stadsbussen van Breng om die reden een andere route rijden.