Bedreiger politici wilde aanslag plegen

„Ik ben een aangewezen terrorist, ik kom hier om een aanslag te plegen”, had de man volgens justitie gezegd. Ⓒ PETER VAN ZETTEN

DEN HAAG - Een man uit Sneek die op 8 februari op het Binnenhof op zoek was naar politici van de Eerste en Tweede Kamer en had gedreigd met een aanslag wordt poging tot moord ten laste gelegd. De 38-jarige Fries had twee vleesmessen in zijn rugzak met als doel politici neer te steken.