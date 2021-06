LIVE | Duizenden mensen wachten nog op uitslag Testen voor Toegang

Enkele duizenden Nederlanders wachten nog op de uitslag van hun testuitslag. De meeste van de 100.000 afspraken die voor zaterdag waren gemaakt bij Testen voor Toegang, zijn afgehandeld. Er was in de ochtend nog vertraging, door eerdere technische problemen die het gevolg waren van een hackpoging. Daardoor kwamen e-mails met de testuitslag later aan. Alles werkt weer naar behoren, meldt Stichting Open Nederland.

„Verreweg het grootste deel van de 100.000 mensen heeft hun testuitslag ontvangen en ook de supporters voor de wedstrijd Denemarken-Wales zijn op tijd binnengekomen bij de ArenA met hun testuitslag. Voor enkele duizenden mensen wordt de achterstand nog weggewerkt. Wij werken er hard aan om dit op te lossen maar wij kunnen helaas niet garanderen dat iedereen vanavond nog hun testresultaat krijgt. Sommige resultaten volgen mogelijk pas in de nacht of morgenochtend. Wij vragen hiervoor begrip”, aldus Open Nederland.

Vanaf vrijdagnacht om 00.00 uur zijn de coronaregels voor clubs, discotheken en cafés versoepeld. Mensen met een negatieve toegangstest kunnen zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven te houden.

17.53 - Hoogste aantal besmettingen VK sinds februari

In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op een dag vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten melden dat er 18.270 positieve testuitslagen waren. Er zijn 23 sterfgevallen gemeld.

Woensdag werd ook al het hoogste aantal besmettingen sinds begin februari gemeld, toen waren het er 16.135. Vrijdag werden er 15.810 coronagevallen vastgesteld.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al veel mensen ingeënt, maar de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen de Delta-variant.

In het begin van dit jaar was de coronacrisis op een hoogtepunt in het Verenigd Koninkrijk met ruim 80.000 nieuwe gevallen per dag. Sinds februari lopen de aantallen flink terug door strenge maatregelen en een voortvarende vaccinatiecampagne. Maar sinds de uitbraak van de Delta-variant loopt het aantal dagelijkse besmettingen weer op. Aangekondigde versoepelingen werden met een maand uitgesteld tot in juli.

17.45 - ’Geef studenten volledig fysiek onderwijs’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat hogescholen en universiteiten in september weer helemaal heropenen en dat studenten volledig fysiek onderwijs krijgen. „Studenten hebben door de coronacrisis te veel tijd alleen in hun kamer doorgebracht. Je ziet dat het daardoor steeds slechter gaat met hun mentale gezondheid. Het is essentieel dat het onderwijs in september weer volledig op locatie plaatsvindt”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.

De vakbond wijst erop dat onlinelessen geen vervanging mogen zijn voor fysiek onderwijs. „Tijdens onlinelessen mis je sociaal contact en discussie. Dat is niet alleen slecht voor de mentale gezondheid van studenten, maar ook voor de onderwijskwaliteit. We zien ook dat veel studenten door corona studievertraging oplopen. En dat terwijl het hoger onderwijs veilig open kan”, aldus de voorzitter.

14.52 - 15 miljoenste prik gezet

Ruim vijf miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd en meer dan vier miljoen gedeeltelijk. Dat meldt volksgezondheidsminister Hugo de Jonge op Twitter. De bewindsman geeft de stand van zaken van zaterdag 26 juni. Hij zet daarbij de hashtag #15miljoensteprik.

Op het coronadashboard van de overheid staat de teller op bijna 14.700.000 miljoen vaccinaties. Dat is vermoedelijk nog niet volledig bijgewerkt.

De vaccinatiebereidheid ligt volgens de minister op 87 procent. Dat aandeel van de volwassenen wil zich dus laten vaccineren.

14.16 - Delta-variant rukt op in Portugal

Meer dan 70 procent van de nieuwe coronabesmettingen in Lissabon is veroorzaakt door de bovengemiddeld besmettelijke Delta-variant. Volgens het Portugese nationale gezondheidsinstituut verspreidt de Delta-variant zich vanuit de Portugese hoofdstad snel door de rest van het land, waar de variant inmiddels verantwoordelijk is voor 51 procent van de besmettingen.

Hoewel de dichtbevolkte regio rondom Lissabon nog altijd het hoogste aantal nieuwe besmettingen registreert, kent het zuiden van de Algarve, een toeristische trekpleister vanwege zijn stranden en golfbanen, het hoogste reproductiecijfer (1,34) voor coronabesmettingen in Portugal.

Op donderdag voerde Portugal al strengere regels door, waaronder vervroegde sluitingstijden voor restaurants in Lissabon en de Algarve.

Zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk heeft restricties aangekondigd voor reizen van en naar Portugal vanwege de verspreiding van de Delta-variant aldaar. In Nederland is de kleurcode voor de regio Groot Lissabon sinds vrijdag oranje, wat betekent dat reizen erheen alleen toegestaan is als dit ’strikt noodzakelijk’ is. De kleurcode is geel voor de rest van Portugal.

Om de toename van het aantal besmettingen te stoppen zet Portugal in op versnelde vaccinatie van jongeren. Momenteel is ongeveer 30 procent van de bevolking gevaccineerd. Nieuwe coronabesmettingen namen vrijdag toe met 1604, de grootste toename sinds 19 februari van dit jaar. In totaal heeft Portugal sinds de uitbraak van de pandemie 871.483 besmettingen en 17.081 doden vastgesteld, op een bevolking van bijna 10 miljoen mensen.

13.03 -EK-gaststad Sint-Petersburg meldt recordaantal coronadoden

EK-gaststad Sint-Petersburg heeft met 107 overleden coronapatiënten in 24 uur een grimmig record gebroken. Niet eerder maakte een Russische stad melding van zo’n forse stijging van het dodental door het virus, berichten Russische media.

Rusland ziet het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer fors oplopen. Dat komt volgens de autoriteiten door de besmettelijke Delta-variant van het virus. Ze maakten zaterdag melding van 619 sterfgevallen in het hele land, het hoogste aantal sinds december. Ook registreerde de overheid ruim 21.000 nieuwe besmettingen.

In Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, worden ondertussen EK-wedstrijden gehouden. Tientallen Finse supporters die hun land er zagen verliezen van België, bleken deze maand na terugkeer naar hun thuisland ook nog besmet te zijn met het coronavirus. In de stad wordt komende vrijdag een van de kwartfinales van het voetbaltoernooi gehouden.

De Russische autoriteiten proberen ondertussen van alles om de lage vaccinatiegraad onder de bevolking omhoog te krijgen. De minister van Volksgezondheid zei vrijdag dat tot dusver 21 miljoen van de 144 miljoen inwoners zeker één dosis van een coronavaccin hebben gehad.

Rusland loopt daarmee achter op veel West-Europese landen en dat komt onder meer door de lage vaccinatiebereidheid onder de bevolking. Minister Michail Moerasjko sprak de hoop uit dat voor het einde van de maand 2,5 miljoen doses Spoetnik Light beschikbaar zijn. Mensen hoeven met dat coronavaccin maar één keer ingeënt te worden.

10.15 - 175.000 extra Janssen-vaccins beschikbaar

Ⓒ ANP/HH

Er zijn de komende weken nog eens 175.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor mensen die liever deze prik krijgen dan het vaccin van Moderna of Pfizer. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Deze vaccins komen bovenop de 200.000 extra Janssen-vaccins die beschikbaar waren. Voor die eerste ’lading’ zijn al veel afspraken ingepland.

Door een extra levering zijn nu dus veel meer Janssen-vaccins beschikbaar. Mensen die hiermee geprikt willen worden, kunnen bellen naar het nummer 0800 1295.

Van de eerste 200.000 waren vrijdagavond nog zo’n 15.000 Janssen-vaccins over. Het vaccin is vooral populair omdat één prik genoeg is, terwijl mensen die Moderna en Pfizer krijgen, twee keer geprikt moeten worden voordat ze volledig gevaccineerd zijn. Het ministerie wijst wel op de betere bescherming van die laatste twee vaccins ” en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking van ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd.”

8.49 - Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen België in maanden

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen heeft het laagste punt bereikt sinds september. Het gaat nog om 380 patiënten, waarvan er volgens Belgische media 157 op de intensive care liggen. De druk op de Belgische zorg neemt daarmee steeds verder af.

Het coronavirus lijkt in België steeds minder hard om zich heen te grijpen. Het land registreerde in de periode 16 - 22 juni gemiddeld 358 nieuwe besmettingen per dag, volgens cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano een daling van 41 procent op weekbasis.

6.45 - Heel Sydney in lockdown vanwege corona-uitbraak

Ⓒ AFP

De Australische miljoenenstad Sydney gaat vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus twee weken volledig in lockdown, hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Een dag eerder werd al besloten vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, vanaf vrijdag middernacht voor een week op slot te draaien. Die maatregel raakte een miljoen inwoners.

Volgens premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales, waar Sydney onder valt, geldt de lockdown ook voor de regio’s die rond de grootste stad van Australië liggen. Mensen mogen hun woning alleen verlaten voor essentieel werk, onderwijs, boodschappen of buiten sporten.

Zaterdag werden 29 lokale besmettingen gemeld, de grootste stijging van het aantal infecties sinds het eerste geval afgelopen woensdag in Bondi werd ontdekt. Een limousinechauffeur raakte besmet toen hij een bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij vervoerde.

Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op tachtig terwijl het virus zich verspreidt over de stad, de woonplaats van een vijfde van de 25 miljoen inwoners van Australië.

Ook de nabijgelegen eilandstaat Nieuw-Zeeland maakt zich zorgen over het groeiende aantal coronabesmettingen in Australië. De Nieuw-Zeelandse regering liet zaterdag weten dat het quarantainevrije reizen tussen de landen voor zeker drie dagen wordt opgeschort.

Verantwoordelijk minister Chris Hipkins zei dat inmiddels op meerdere plaatsen in Australië sprake lijkt te zijn van lokale uitbraken. Hij zegt dat de komende dagen gekeken zal worden hoe het reizen tussen de landen veiliger kan worden gemaakt.

Australië heeft het virus de afgelopen anderhalf jaar grotendeels buiten de deur weten te houden. Het land heeft tot dusver ruim 30.000 besmettingen gemeld en ongeveer 900 sterfgevallen onder coronapatiënten, veel minder dan de ruim 17.000 doden die het kleinere Nederland registreerde.

Daar staat tegenover dat Australië grotendeels afgesloten is van de buitenwereld. Buitenlanders komen er in de meeste gevallen niet meer in. De regering verwacht dat het internationale reisverkeer pas in de loop van 2022 hervat kan worden, terwijl veel andere westerse landen nu al aan het heropenen zijn.

Daarbij speelt mee dat het vaccineren van Australiërs moeizaam van de grond komt. Uit een peiling kwam vorige maand naar voren dat ongeveer een derde van de bevolking zich waarschijnlijk niet zal laten inenten. Dat heeft onder meer te maken met zorgen over mogelijke bijwerkingen.

De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat tot dusver ruim 7 miljoen vaccindoses zijn toegediend. Ze hebben ondanks het strenge grensbeleid ondertussen de handen vol aan de aanpak van lokale corona-uitbraken. Met snel contactonderzoek en soms met harde lockdowns wordt geprobeerd om verspreiding van het virus tegen te gaan.

In juli bijna honderd festivals minder dan in 2019

Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo desgevraagd aan het ANP weten. Er zijn bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019.

In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland volgens de hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwssite over festivals. In juli 2019 waren dat er nog zo’n 146. De meeste festivals die niet doorgaan zijn naar 2022 verhuisd. Sommige zijn verplaatst naar later in de zomer of in het najaar.

Dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan is geen verrassing volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). „We hebben lang moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan”, vertelt hij.

Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers strikken of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond met de gemeente of provincie. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel, zegt Schans. „Het is maatwerk. Als je het vergelijkt met een normaal jaar is 2021 dus inderdaad minder druk.”

Vanaf 30 juni mogen festivals weer doorgaan zonder grote beperkingen. Bezoekers hoeven geen mondkapje op en ook de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten. Ze moeten zich wel vooraf laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Bij meerdaagse evenementen moet ook tussentijds getest worden.

6.35 - Lockdownleed: dertigminners kregen grootste mentale klap

De mentale gezondheid van jongeren heeft een flinke optater gekregen in de eerste maanden van dit jaar, schrijft Trouw. Dertigminners voelden zich in deze periode bijna dubbel zo vaak uitgeput dan gemiddeld, ook voelden ze zich vaker lusteloos en somber en sliepen ze slechter.

Op al deze terreinen scoorden ze begin dit jaar, toen er een strenge lockdown met avondklok gold, slechter dan in het jaar ervoor, blijkt uit een onderzoek onder 30.000 inwoners van Noord-Nederland die deelnamen aan het Lifelines-onderzoek, dat de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG maandelijks herhaalden gedurende de hele coronacrisis. De laatste resultaten over de maand mei werden vrijdag gepubliceerd.

Over de gehele linie ervoeren Nederlanders meer mentale klachten in de eerste maanden dan gedurende het hele voorgaande jaar. Maar waar bijvoorbeeld gemiddeld 40 procent in de eerste drie maanden van dit jaar aangaf regelmatig last te hebben van lichamelijke uitputting, gold dat voor bijna 70 procent van de dertigminners.

6.30 - Ministers: kabinet verkeek zich op eerste prik

Het kabinet heeft zich pijnlijk verkeken op de start van de vaccinatiecampagne. Door niet te kiezen voor een snelle ’symbolische’ eerste prik kleeft er nog altijd een faalfactor aan het prikprogramma, terwijl Nederland de schade allang heeft ingehaald. De weg naar heropening was eveneens een worsteling, met een felle strijd over lockdownregels en frustraties in het kabinet. Ministers doen een boekje open. „We hadden geen idéé wat het precieze effect was.” Dat zeggen betrokkenen uit en rond het kabinet in een reconstructie van het AD van de derde coronagolf.

„Het exacte moment van beginnen maakt op termijn epidemiologisch niets uit, maar we hebben qua beeldvorming onderschat wat dit betekent”, zegt een minister. „Inmiddels lopen we volmaakt in de pas, laatst prikten we zelfs het meeste weg in een week. Maar het beeld van die trage start kleeft er nog altijd aan.”