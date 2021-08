Hierom is het weer deze zomer zo slecht nog niet

Volgens Weeronline leggen we de lat echter te hoog. Zo’n slechte zomer hebben we eigenlijk niet, meent het medium. „Laten we eerst even kijken naar de eerste zomermaand van dit jaar: juni.” De warmste junimaand sinds 1901. „Dus daarover hebben de zomerliefhebbers weinig te klagen.”

Daar stond dan wel weer tegenover dat we op vrijdag 18 juni verspreid over het hele land te maken kregen met hevige windstoten. Die wisselvalligheid werd in juli vervolgens doorgezet. De overstromingen in Limburg waren hiervan het absolute dieptepunt.

Gemiddelde temperatuur

Toch viel ook in deze maand de temperatuur alleszins mee. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 18,0 graden, waar 18,3 graden het gemiddelde van de afgelopen jaren was: „niet slecht”, schrijft Weeronline. Waar ligt dan eigenlijk het probleem? „De hoeveelheid zonneschijn loopt wel flink uiteen: waar juni ronduit zonnig is verlopen in Nederland, was juli op de meeste plaatsen duidelijk aan de sombere kant.”

Zonneschijn

Maar wanneer we naar het zongemiddelde van deze zomer kijken, komen we ook uit op een normale hoeveelheid zonneschijn. Daar staat tegenover dat de vooruitzichten voor augustus niet ’ouderwets’ zomers zijn. Tot de helft van deze maand wordt somber weer verwacht. Hoewel we deze zomer te maken hebben met wisselvallig weer, komen onze ervaringen niet helemaal overeen met de realiteit. De zomer is dus niet bovengemiddeld slecht. We zijn de afgelopen jaren gewoon erg verwend.