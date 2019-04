Baas Universiteit Utrecht declareert 124.000 euro reiskosten

Het was geschiedenisstudent Floris Boudens een té hoog bedrag om niet mee naar buiten te treden. Hij is lid van de Universiteitsraad en kreeg een verbod van personeelspartij Vlam om publiekelijk met Pijpers erover te praten.

„Meteen nadat ik besloten had deze binnenlandse reiskosten toch in de openbaarheid te brengen, moest ik op het matje komen. Collegevoorzitter Pijpers, wonend in Zutphen, zei tegen me al zo’n best te doen om te bezuinigen en ook helemaal naar Utrecht te gaan verhuizen om zo kosten te besparen. Maar kom op zeg: meer dan een ton besteden aan reiskosten is toch een waanzinnig bedrag. Het gaat hier om publiek geld dat ook naar onderzoek en onderwijs kan. Stel dat wij zo veel gaan lenen als student!”

Verhuizing

Woordvoerder Maarten Post bevestigt de binnenlandse reiskosten. „In 2018 had de Universiteit nog twee dienstauto’s en twee chauffeurs. Per 2019 is dat één dienstauto geworden en één chauffeur. Ook gaat onze collegevoorzitter verhuizen van Zutphen naar Utrecht, waardoor de reiskosten aanzienlijk minder zullen zijn volgend jaar.”

Uit een overzichtje samengesteld uit verschillende jaarverslagen blijkt dat de voorzitter van de Universiteit Utrecht meer verdient en meer declareert dan zijn collega’s van andere Universiteiten.

Ook het jaarsalaris wordt bevestigd door Post: „De bezoldiging bedraagt 229.974 euro. Dat bestaat uit een beloning van 209.214 euro en een werkgeversbijdrage pensioenpremie van 20.760 euro.”

De top van de Utrechtse universiteit kwam enkele jaren geleden in opspraak door - volgens de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker - onacceptabel declaratiegedrag. Toen ging het onder meer om flessen dure wijn, taxikosten en verkeersboetes. Bussemaker stelde destijds dat bestuurders van de UU „meer soberheid moesten betrachten bij hun declaraties en doelmatiger moesten omgaan met belastinggeld.”

Inmiddels heeft GroenLinks-Kamerlid Özdil een debat aangevraagd bij minister Van Engelshoven.

Klokkenluider Floris heeft geen spijt van zijn openbaarmaking. „Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook een collegevoorzitter. Die kan ook met de trein reizen.”

Taxi’s

Als er geen dienstauto’s beschikbaar waren voor leden van het college van bestuur, werd gebruik gemaakt van de Utrechtse Taxi Centrale, meldt woordvoerder Post. In de jaarrekening van 2018 staan daarvan enorme bedragen, de namen en bestemmingen zijn weggelakt. Zo is er een rekening van deze taxicentrale van vier dagen in december 2017 voor 1295 euro.

’Vipvervoer’ staat er bij één taxiritje op 20-12-2017 met de kosten van 605 euro. In de maand augustus 2018 diende deze taxicentrale voor 1467 aan reiskosten in bij de Universiteit voor elf ritjes. De maand november 2018 was ook kassa voor deze taxicentrale; voor 3500 euro werden rekeningen ingediend.

Mede college-bestuurder Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht lijkt het allemaal wat matiger te doen. Hij reist met een NS-Business Card door Nederland. En dat kostte vorig jaar ruim 3000 euro.