Pretpark Toverland wacht met afschieten duiven om commotie

De dieren komen af op etensresten van bezoekers en zorgen voor veel overlast en poep. Ⓒ AS MEDIA

SEVENUM - Pretpark Toverland in het Limburgse Sevenum maakt voorlopig geen gebruik van een vergunning voor het afschieten van duiven. Het park is geschrokken van de ontstane commotie op sociale media, toen bekend werd dat de provincie Limburg hiervoor donderdag een vergunning had verleend.