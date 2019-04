Conflict Molukse regering en schouwburg bij rechter uitgevochten

De directie van schouwburg Orpheus weigert echter de groep van enkele duizenden feestvierders opnieuw toe te laten, omdat het beveiligen van de komende herdenking onvoldoende gewaarborgd zou zijn. Ⓒ ANP

ZUTPHEN - De rechter zal een oordeel moeten vellen over de vraag of de nationale viering van de RMS (Republiek der Zuid-Molukken in ballingschap) alsnog in een evenementenlocatie te Apeldoorn plaats mag vinden. Diezelfde plek huren de Molukkers al járen af, waarvan tienmaal voor hetzelfde: het op heuglijke wijze herdenken van hun onafhankelijkheidsverklaring in 1951.