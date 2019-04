Opnieuw tbs voor tbs’er die therapeute ontvoerde

De rechtbank in Zutphen. Ⓒ Nicolaas Kerkmeijer

ZUTPHEN - Een 54-jarige tbs’er is veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf en opnieuw tbs met dwangverpleging, wegens vrijheidsberoving en mishandeling van zijn therapeute. Hij deed dat tijdens zijn proefverlof van een lopende tbs-maatregel, die hij opgelegd had gekregen wegens verkrachting. Hij was al twee keer eerder veroordeeld tot tbs en pleegde toen ook ernstige strafbare feiten tijdens proefverloven, stelde de rechtbank in Zutphen donderdag.