Een Joodse lerares moet vertrekken omdat een deel van de leerlingen en collega’s haar mening niet pruimen. Zij durft met haar verhaal naar buiten, vele anderen mailen wel maar willen niet met hun naam in de krant. Dat vertelt Wierd Duk, die constateert dat Islamisering op scholen in grote steden een feit is. En verder: de symboliek van de brand in de Notre-Dame.

