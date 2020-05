Apen stelen bloed Indiase coronapatiënten

„De apen pakten de bloedmonsters van vier Covid-19-patiënten die een behandeling ondergaan. Daarna sloegen ze op de vlucht”, zegt een topmedewerker van een medische instelling in de stad. Dat betekende dat opnieuw bloed afgenomen moest worden.

Het is onduidelijk of de apen hun buit hebben opgebroken. Er zou in elk geval geen bewijs zijn dat de dieren zelf besmet kunnen raken. Omwonenden vrezen wel voor hun eigen veiligheid als de apen met de bloedmonsters naar bewoond gebied gaan.

De autoriteiten in India hebben tot dusver bij ruim 165.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Zeker 4706 patiënten zijn overleden. Dat betekent dat het officiële dodental in het land met 1,3 miljard inwoners lager ligt dan in Nederland.