Slipjes van bananen

De stof voor het ondergoed wordt gemaakt van de resten van de stam van de banenplant. De jonge vrouwen ontvangen 1000 euro om het idee uit te voeren.

De stof, die door nog maar één bedrijf in de wereld gebruikt wordt, is volledig biologisch afbreekbaar, ademt, is koel en waterafstotend. „Lingerie zit doorgaans niet zo comfortabel, en duurzaam ondergoed is vaak weer heel basic en niet sexy. We hebben heel veel onderzoek gedaan naar een stof die duurzaam is”, vertelt Esther van de Glind (21), een van de drie eigenaressen van het bedrijf MUSA Intimates, opgericht tijdens de studie.

„Omdat bij vrouwen onzekerheden en onrealistische schoonheidsidealen vaak een rol spelen, willen we het gesprek hierover aan gaan met iedereen die zich vrouw voelt. In Utrecht wonen veel jonge vrouwen die hier, zeker in coronatijd, behoefte aan hebben”, zegt Van de Glind. Met het gewonnen geldbedrag wil het jonge bedrijf online sessies houden met thema’s als vrouwelijkheid, diversiteit en ook ondernemerschap.

In de eerste collectie zullen volgens Van de Glind naar verwachting eind van dit jaar twee soorten ’bananenslipjes’ op de markt komen. Via een webshop zullen deze verkocht worden.