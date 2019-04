Ⓒ BAUSCH, MENNO

Amersfoort - Een triest einde voor het werk van een groot kunstenaar. Zo omschrijft goede vriendin Conny Meslier (76) de veiling van de werken van Armando in een loods van BVA Auctions in Amersfoort. „Ik loop hier rond met een brok in mijn keel.”