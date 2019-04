Kritiek op asielbus voor lastpakken

Harbers kondigt aan dat er een aparte bus wordt ingezet om te voorkomen dat asielzoekers zich misdragen in het reguliere openbaar vervoer. „Ze worden voor geweld en overlast beloond met de Mark Harbers asieltuig expres”, foetert PVV-Kamerlid Van Dijk.

Ook bij andere partijen leidt het voorstel tot opgetrokken wenkbrauwen. Raddraaiers uit het AZC die zich op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel misdragen moeten op een hele andere manier worden aangepakt, is de reactie van coalitie- en oppositiepartijen. „Je zou ze toegang tot het openbaar vervoer moeten ontzeggen, nu voelt het als een beloning”, aldus VVD-Kamerlid Becker. Ook SP-Kamerlid Van Dijk is niet te spreken over een eigen bus als maatregel tegen wangedrag als bespugen, lastigvallen, schelden, geweld en vernieling.

Thuis blijven

50Plus-leider Krol stelt voor om lastige asielzoekers dan maar thuis te laten blijven. Harbers zet zijn plan voor een aparte bus voor asielzoekers toch door, in ieder geval voor drie maanden. De VVD-bewindsman is het opmerkelijk genoeg wel eens met de kritiek, zegt hij. „Dat het de wereld op zijn kop is, schiet ook door mijn hoofd.” Toch ziet de staatssecretaris geen andere mogelijkheid. Harbers zegt de eigen busverbinding als kansrijke oplossing tegen overlast in het reguliere openbaar vervoer te zien. „Ik was niet van plan om ze op de taxi te zetten. Ik zeg niet dat dit zaligmakend is, maar het is nodig om de rust terug te krijgen.”

Gratis zal de busrit voor asielzoekers niet worden. „We kijken nog naar de exacte uitvoering, maar het ligt niet voor de hand dat het vervoer gratis wordt.” Na aandringen vanuit de Kamer voegt hij daar stelliger aan toe dat er door asielzoekers moet worden betaald voor de busrit.