Nederland houdt vast aan kernwapens

Dat valt op te maken uit de kabinetsreactie op een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over kernwapens. Het kabinet spreekt doorgaans omfloerst over het onderwerp; officieel wil het niet eens erkennen dat er op vliegbasis Volkel Amerikaanse kernbommen liggen. Nu schrijft het kabinet onomwonden dat met de kernwapentaak momenteel één squadron F-16’s is belast. Straks neemt de F-35 die taak over. „Onze veiligheid is niet gratis”, motiveert het kabinet die keuze.

De houding hinkt op twee gedachten: het kabinet zegt te streven naar een wereld zonder kernwapens, maar wil ’tegelijkertijd de nucleaire werkelijkheid erkennen’. Wat heet: VS, Rusland, Groot Brittannië, Frankrijk, China, Israël, Pakistan, India en Noord-Korea beschikken over nucleaire wapens. Al deze kernmachten werken aan modernisering van hun arsenaal. Het voortouw dat Rusland en de VS in de jaren tachtig namen bij nucleaire ontwapening, is nu verdwenen.

Ontwapening

Het kabinet erkent dat eenzijdige ontwapening van een kleine speler de wereldvrede niet dichterbij brengt. Nucleaire afschrikking maakt immers cruciaal onderdeel uit van de strategie van de NAVO, waarin Nederland een betrouwbaar bondgenoot wil zijn. Ons land is een van de vijf Europese NAVO-landen waar Amerikaanse tactische kernbommen liggen opgeslagen en waarvan de luchtmacht belast is met een kernwapentaak.

Het kabinet wil wel ’kansen identificeren’ om te zorgen dat Rusland en Amerika hun kernraketten voor de middellange afstand terugtrekken uit heel Europa. De kans daartoe is echter niet bepaald groter geworden sinds Rusland het INF-verdrag schendt dat de wapens aan banden legt. Het kabinet staat wel achter het Amerikaanse besluit om het, na de Russische schending ervan, op te zeggen.