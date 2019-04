Apeldoorn houdt toch bijeenkomst voor aanslag De Naald

Op 30 april 2009 reed Karst T. met zijn auto dwars door de mensenmenigte in een poging de koninklijke bus te rammen. In die open bus zat vrijwel de voltallige koninklijke familie, omdat die dag ook de honderdste geboortedag van koningin Juliana werd herdacht. De auto van T. raakte stuurloos en kwam tot stilstand tegen het monument De Naald. Zeven toeschouwers en hijzelf kwamen door de aanslag om het leven. Tientallen anderen raakten gewond.

Apeldoorn kreeg naarmate 30 april naderde steeds meer vragen over een herdenkingsmoment, zegt een woordvoerster. Toen de Grote Kerk aanbood om van 16.00 tot 19.00 uur de deuren te openen, is besloten alsnog een openbare stilteplek te organiseren. In de kerk staan twee vitrines met kaarten, brieven en knuffels die in 2009 bij De Naald werden gelegd. In de kerk is geen programma.

Voor nabestaanden en betrokkenen van de aanslag is er elders in Apeldoorn op 30 april een besloten herdenking.