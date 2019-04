Drukkere avondspits door ’paasuittocht’

Eerder op de dag waarschuwde Rijkswaterstaat al dat „woon-werkverkeer versmelt met vakantieverkeer.” Het grote publieksevenement The Passion, donderdagavond in Dordrecht, zorgt in de omgeving voor extra drukte op de wegen. Veel Nederlanders profiteren van het mooie weer dat voorlopig aanhoudt en van vier vrije dagen op rij, van Goede Vrijdag tot en met tweede paasdag. Veel Duitsers zijn traditiegetrouw onderweg naar de Nederlandse kust.