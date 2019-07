Wielmoeren auto’s Limburg losgedraaid

„Er is kennelijk iemand in de wijk actief die er genoegen in schept om een levensgevaarlijke situatie te creëren door wielmoeren los te draaien en de wielen te laten zitten alsof er niets aan de hand is”, schreef een agent uit Heerlen eerder al op Facebook.

Woensdag waarschuwt een andere agent uit Kerkrade, Ton Meijs, bewoners in de wijk Eygelshoven alert te zijn. „Dat losgedraaide moeren kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties, daar hoeven we geen discussie over te voeren", aldus Meijs.

Via Facebook laat een van de gedupeerden weten dat het haar ook is overkomen. „Kwam er pas achter toen ik op de snelweg richting Maastricht reed.”

RTL Nieuws meldt dat er mogelijk ook wielmoeren van auto’s in Landgraaf zijn losgedraaid.